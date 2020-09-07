تخفيض أسعار الالتحاق بالمدارس اليابانية إلى 11650 جنيها

قال مالك الرفاعي، مسؤول ملف المدارس اليابانية، إن الأنشطة بداخل تلك المدارس ستكون موجودة في كل مكان بالمدرسة، منذ وصول الطفل للمدرسة وتنتهي بمجرد خروجه منها، وهي وسيلة جديدة للتعليم يسعى الملف لترسيخها.

وأضاف "الرفاعي"، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الطلاب فور دخولهم الفصل الدراسي يتم السماح لهم بقراءة قصة قصيرة مدة 10 دقائق، حتى يدخل المدرس بعد ذلك لدراسة المناهج المصرية ومناقشة وحوار الطلاب فيما درس لهم، موضحا أن المدرس من الممكن أن يستعين بمدرس الرسم أو الألعاب أو التربية البدنية لمساعده المدرس في إيصال المعلومات له: "مش هيكون طالب تقليدي يدخل المدرسة ومعاه شنطة، والمناهج تركز على تطوير مهارات الأطفال".

وأكد أنه تم تقليل سعر الالتحاق بالمدارس اليابانية لـ11650 جنيه شاملة الكتب، وكذا التأكيد على حضور ولي الأمر لـ20 ساعة تطوعية على مدار العام لمشاركة الطلاب والمدرسة بخبراته لنشر التوعية ومشاركة الأطفال، وهو عمل تطوعي سيقوم به كافة أولياء الأمور: "حطينا 3 خيارات لولي الأمر أنه يدفع بداخل المدرسة أو يدفع في البنك أو التقسيط للمصروفات الدراسية ببنك مصر على حوالي 8 أشهر"، مشيرا إلى أنه يشترط على المعلمين أن يكونوا بسن صغير لتحقيق تواصل جيد بينهم وبين الطلاب داخل الدراسة، وكذا التواصل الجيد على مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل الجيد مع هؤلاء الطلاب والمرور باختبارات للقبول والتي تتم لاختيار المعلمين وفقا معايير ومهارات عالية لتطبيق المناهج الحديثة.

وتابع: "الاعداد في الفصل مصممه على حجم الفصل وكثافة الفصول لا تتهدي الـ36 طالب".