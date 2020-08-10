طريقة التقديم لوظائف المدارس اليابانية.. آخر موعد غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن غدًا الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، آخر موعد للتقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020-2021.

وتضمنت الوظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة ومعلم فصل رياض أطفال ومعلم مساعد رياض أطفال ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية ومعلم لغة إنجليزية ومعلم تربية رياضية ومعلم تربية فنية ومعلم تربية موسيقية ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي.

طريقة التقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

وجاءت طريقة التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية من خلال ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية من هنــــــــــا، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم.

نصائح للمتقدمين لوظائف المدارس المصرية اليابانية

وقدمت وزارة التربية والتعليم عبر الصفحة الرسمية لها على موقع فيس بوك نصائح للمتقدمين للوظائف تمثلت في:

قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع إلى الوزارة بأي حق قانوني.

التأكد من خدمة الانترنت للمتقدمين قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل، ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى.

التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة، لأنه أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

ويبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 2020-2021، 43 مدرسة داخل 24 محافظة.