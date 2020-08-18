إجراءات وقائية مشددة في اختبارات المدارس اليابانية بدمياط

تفقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، المدرسة اليابانية بكفر البطيخ، لمتابعة إجراء المقابلة الشخصية للأطفال المتقدمين للمدرسة، واطمأن على تطبيق الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وتوافر مواد التعقيم والتباعد الجسدي بين المتقدمين.

وحضر وكيل الوزارة، جانبًا من تلك الاختبارات واطمأن على سلامة إجرائها، وفق القواعد والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم.

وأكد "عثمان" أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تتلقى تقارير عن تلك الاختبارات والإجراءات المتبعة، للحفاظ على سلامة الأطفال والمعلمين، وتوفر كل الدعم لإنجاح التجربة بمدارس المحافظة.

وأوضح أن المدارس اليابانية المصرية تطبق المناهج المصرية والأنشطة اليابانية المعروفة بـ"التوكاتسو"، بالإضافة إلى تنمية روح التعاون، وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الاجتماعية والعاطفية للطفل، والجوانب الأكاديمية، وأن الدراسة بها ستكون باللغة الإنجليزية بالمناهج المصرية الحكومية على غرار المدارس الرسمية للغات فى مصر.

وأضاف أن التجربة اليابانية في التعليم تسعى إلى تنمية روح التعاون ومهارات التعامل مع الآخرين، من أجل إعداد شخصية إنسانية متزنة ومتكاملة ومن خلال الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية وأنشطة الصحة والسلامة وتناوب الأنشطة اليومية للفصل.