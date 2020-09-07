أيمن عزب: وفاة والدي ليست بسبب فيروس كورونا

قال الفنان أيمن عزب، إن وفاة والده ليست بسبب مضاعفات نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وأشاد "عزب"، ببرتوكول وزارة الصحة فيما يخص كورونا، وتابع: "والدى أصيب بفيروس كورونا منذ شهرين وخمسة أيام، تم شفاؤه تماماً بعد أن استجاب للعلاج"، مؤكدًا أن والده دخل المستشفى مرتين عقب شفائه من كورونا، بسبب أمراض أخرى.

وأوضح أن والده رغم شفائه تماماً من الفيروس إلا أنه كان يلتزم إجراءات التباعد وعدم الاختلاط بالأسرة أو من يحيط به تحسباً لأى شيء.