غادة عادل تدعم جنزوري المتهم في جريمة الفيرمونت وتدعو الله لخروجه

تمنت الفنانة غادة عادل، خروج أحمد الجنزوري المتهم في جريمة الفيرمونت والمقبوض عليه في التحقيقات من السجن، والعودة مرة أخرى لمنزله.

علقت غادة على منشور نشرته الإعلامية كارين فهمي عبر إنستجرام قالت فيه "يا رب".

كانت كارين قد نشرت منشور قالت فيه :"صديقي وطول عمرة جدع وبيخاف علينا زي اخواته.. يا ريت العدالة تظهر لأنه يستاهل كل خير وإن شاء الله هيطلع بعد التحريات ما تاخد مجراها والمذنبون ياخدوا العقاب العادل، أحمد جنزوري مالوش علاقة بالاغتصاب، إحنا مستنين العدالة والحفاظ على إن البنات والستات يبطل عندهم خوف وكل مغتصب ومتحرش ياخد عقاب علشان يبقى عبرة لغيره، القضية قضية اغتصاب وجماعي، بجد أنا بقيت خايفة أعيش في مجتمع بيقلب الموازين بالصورة دي".