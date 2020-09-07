محمد عبده يستعد لإطلاق أغنية احتفالا بالهلال السعودي

يستعد الفنان السعودي محمد عبده لتسجيل أغنية لنادي الهلال بعد حصوله على الدوري السعودي من ألحان سهم، وسيتم طرح الأغنية الأيام المقبلة عبر يوتيوب.

طرح محمد عبده مؤخرا، أغنيته الجديدة "يا أمنيات"، عبر موقع يوتيوب، وعدد من القنوات الفضائية والإذاعات، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عبد الرب إدريس.

كما طرح محمد عبده أغنية وطنية بعنوان "يا أبو فهد سلامات"، والتي أهداها للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزي، وتوزيع عبد الله العُماني.