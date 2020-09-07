الدولار يستقر.. و"الاستثمار العربي" الأعلى سعرا للبيع والشراء

بدأت البنوك وشركات الصرافة تعاملاتها باستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، عقب تراجع أمس الأحد، بقيمة قرش، ليباع الدولار في بنوك "الأهلي المصري، بلوم، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، العقاري المصري العربي" بـ15.87 جنيه، وللشراء 15.77 جنيه.

وسجّلت بنوك "العربي الأفريقي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، التنمية الصناعية، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، المصرف العربي الدولي، بنك الإسكندرية" أقل سعر لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.85 مقابل 15.75 جنيه للشراء.

فيما جاء بنك الاستثمار العربي، الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار، ليباع بـ15.92 مقابل 15.82 جنيه للشراء.