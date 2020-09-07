آخر كلمات الفنانة عايدة كامل قبل رحيلها: يا رب ليس لي إلا أنت

رحلت الفنانة الكبيرة عايدة كامل، عن عالمنا صباح اليوم، بعد تعرضها لوعكة صحية، عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

وكانت الفنانة الكبيرة عايدة كامل، أكّدت في أغسطس الماضي، أنَّها تمر بظروف صحية صعبة تعرضت لها دون أي مقدمات، طالبة "من يحمل لها ذرة من الحب الدعاء لها".

ودوّنت الفنانة الراحلة، عبر حسابها على فيس بوك قبل رحيلها بأسابيع: "يا رب ليس لي إلا أنت سبحانك، رجاء لكل من يحمل لي ذرة من الحب أن يدعو لي، أمر بظروف صحية صعبة فجأة ودون أي مقدمات".

كانت الفنانة القديرة عايدة كامل، أحيت مؤخرًا ذكرى ميلاد زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عزمي، حيث نشرت عبر حسابها عبر فيس بوك، صورة قديمة التقطت له في أحد استديوهات التصوير لكن لم يتمّ معرفة سنة التقاطها بالتحديد، داعية له بالرحمة والمغفرة، وقالت: "كنا نحتفل بعيد ميلادك واليوم نترحم عليك، ولكنها إرادة الله ولا راد لقضائه، اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، اللهم اجمعنا بهم في جنتك، اللهم آمين".