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عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر ناهز 89 عاما

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إلهام زيدان
08:25 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
الفنانة عايدة كامل

الفنانة عايدة كامل

توفيت الفنانة عايدة كامل، صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ89 عامًا، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للثقافة.

نعى المجلس الأعلى للثقافة، الفنانة عايدة كامل، والدة الدكتور هشام عزمي أمين المجلس، في بيان أصدَره صباح اليوم جاء فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، والموظفون بالمجلس الأعلى للثقافة، الفنانة القديرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي".

وأضاف المجلس الأعلى للثقافة، في بيانه: "نسأل الله أن يتغمدها برحمته، ويُلهم الدكتور هشام وأسرته الصبر والسلوان".

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