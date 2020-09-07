تفاصيل جريمة بشعة بكفر الشيخ: الأب والأم تخلصا من طفلتهما لاتهام الجد

قتلا طفلتهما بدم بارد وألقياها في منزل مهجور بالقرية، وسرقا محفظة «الجد»، ووضعا بطاقته الشخصية إلى جوار جثة الطفلة التي لم يتعد عمرها الـ 6 أعوام، لإلصاق التهمة به، بسبب تهديده لهما بالطرد، على أثر قيام القاتل بتعاطي المخدرات.

خرجا في الصباح ومثلا انهما استيقظا ولم يجدا طفلتهما، وبدآ في البحث عنها مع أهالي القرية، تلك هي مشاهد جريمة قتل بشعة دارت أحداثها بقرية السحايت التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، ضحيتها الطفلة «مي. ي.ا.ا»، 6 أعوام، والجناة هما والديها، اللذان مثلا اختفاءها محاولين اتهام «الجد» بقتلها، عقب العثور عليها «مشنوقة بشال من القماش» في منزل مهجور.

منذ اللحظات الأولى للبلاغ الذي تلقاه اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ،بالعثور على جثة الطفلة "مي. ي.ا.ا"، 6 أعوام، في منزل مهجور، وتكليف اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، بكشف غموض الواقعة، وبعدما قاد المقدم محمد عماد عامر، رئيس مباحث الحامول، ومعاونيه، فريق البحث الجنائي، ساوره الشك في أن مرتكب الجريمة لن يخرج عن نطاق الأسرة، فدلائل الجريمة كلها منذ بدايتها تشير إلى هذا.

ساعات من البحث واستجواب عددا من الشهود ممن حضروا عملية العثور على الطفلة الصغيرة، انتهت بتأكيد قيام الأب بقتل طفلته لاتهام والده بسبب وجود خلافات أسرية بينهما، وهدده الأخير بطرده أكثر من مرة من المنزل، لتعاطيه المواد المخدرة، فقرر بالاتفاق مع زوجته، والدة الطفلة، لاتهامه وتضليل الشرطة، وفق مصدر أمني لـ«الوطن»، اتفق القاتل مع زوجته بخنق طفلتهما ليلاً، بـ«شال قماش»، خاص بوالده، وحملها دون أن يراه أحد وترك جثتها بمنزل مهجور مجاور في القرية، وسرق محفظة« الجد»، ووضع بطاقته الشخصية إلى جوار الجثة لالصاق التهمة به، ساعات من استجواب الجد كشفت براءته، وتأكيد التهمة على الأب وزوجته، لتنتهي بقرار النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ودفن الجثمان عقب تشريحه لبيان زمن وقوع الجريمة وكيفيتها.

التحريات: القاتل يتعاطى المخدرات ودائم المشاكل مع والده والأخير هدد بطرده

ووفقاً لمصدر أمني، فأن التحريات التي أجراها فريق البحث، فإن الزوج والزوجة حاولا الإنكار في بادئ الأمر، إلا أنهما اعترفا بقتل طفلتهما بسبب المشاكل التي دارت بين الأب «الجد» ونجله الأب «القاتل»، بسب بتعاطيه المواد المخدرة، وأنه خطط للجريمة بالاتفاق مع زوجته التي وافقته، ونفذا جريمته ليلاً ظناً منهما عدم اكتشاف أمرهما.

وعثر الأهالي على جثمان طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، "مشنوقة" بشال من القماش، داخل أحد المنازل المهجورة، بقرية السحايت التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الحامول المر كزي، تحت تصرف النيابة العامة.

انتقل رئيس مباحث الحامول، الى القرية وتبين ان الطفلة عُثر عليها "مشنوقة بشال من القماش" وملقاة داخل منزل مهجور بالقرية التي يقيم قفيها ذويها، وبسؤالهم أكدوا أنهم استيقظوا صباحا ولم يجدوها، وجرى البحث عنها لعدة ساعات بمساعدة أهل القرية حتى جرى العثور على جثتها داخل منزل مهجور.

ويتواجد فريق بحث كامل من ضباط المباحث، في القرية لعمل التحريات وسؤال ذويها واستجواب شهود العيان، فيما انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة المكان الذي عُثر على الطفلة فيه، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة بعدما حُرر المحضر رقم 4504 إداري المركز.