أسقف قنا يدعو الأقباط للمشاركة في إعادة انتخابات الشيوخ

دعا الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها، الأقباط الأرثوذكس، للمشاركة في إيجابية في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ التي من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء في الداخل ولمدة يومين.

وفي بيان حمل عنوان: "مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا"، قال الأسقف: "من هذا المبدأ أطلب من أبنائي كل فئات شعب إيبارشية قنا وبالأخص الشباب والشابات من لهم حق انتخابي (فوق 18 عام في العمر) للمشاركة الإيجابية في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، بأداء الواجب الوطني والقومي، والتمتع بالحق الانتخابي له، لنكون أمناء أمام الله والوطن".

وأشار الأسقف في البيان، إلى أنّه لمعرفة اللجنة الانتخابية يمكن الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات أو من خلال لجنة النظام داخل كل كنيسة، وأنّه لا توجد لجان وافدين، فكل مواطن له حق الانتخاب حسب محل إقامته ببطاقة الرقم القومي الخاص به.

ونبهت الكنيسة إلى ضرورة إحضار كل ناخب بطاقة الرقم القومي معه إلى لجنة الانتخاب، وأن يتأكد أن البطاقة سارية ويجب ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واختتم الأنبا شاروبيم بيانه بالتأكيد أنّ المشاركة الإيجابية تدعم استقرار الدولة المصرية، وأنّ المشاركة واجب وطني وكنسي.