أسقف قنا يقيم أول قداس في مطرانية الأرثوذكس بعد 4 أشهر من الاعتكاف

ترأس الأنبا شاروبيم أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس، بمدينة قنا وتوابعها، اليوم، أول قداس إلهي بعد عودته من ديروادي النطرون بعد اعتكاف استمر لأكثر من 4 أشهر، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة.

وقد شهدت كنيسة الكارز مار مرقس الرسول إجراءات احترازية مشددة وسط تواجد عدد من الآباء الكهنة والشمامسة.

وكانت المطرانية قد أعلنت عن فرحة أبناء الإيبارشية بعودته والاستجابة لهم قائلين: "هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونتهلل فيه، ولنسجد للرب شكرا على عودة أبينا وراعينا وحبيبنا حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها إلى الإيبارشية بسلام، ربنا يخليك لينا يا سيدنا ولا يحرمنا من محبتكم وحنيتكم ووجودكم وسطينا، إلى منتهى الأعوام ياسيدنا الحبيب الغالي".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد أثارت حالة من التخبط ببين أبناء شعب إيبارشية قنا بعد تداول خبر استقالة الأنبا شاروبيم بسبب حالته الصحية.

يذكر أن الأنبا شاروبيم ولد بمحافظة أسيوط باسم صبحي حنا باخوم بتاريخ 17 أغسطس 1946 وانتقلت الأسرة إلى محافظة بني سويف ثم تخرج في كلية الطب البيطري من جامعة القاهرة ثم التحق بدير القديس العظيم أنبا مقار بتاريخ 7 سبتمبر 1975 وترهبن في يوم 2 إبريل 1976 ثم انتقل إلى دير القديس العظيم الأنبا بيشوي ببرية شيهيت ثم تمت رسامته أسقفًا على إيبارشية قنا وقفط وتوابعها بتاريخ 26 مايو 1991 ومنذ تجليسه على كرسي قنا اهتم جدا بتعمير الكنائس والأديرة الموجودة بالإيبارشية منها دير القديسين بطرس وبولس بمدينة قنا ودير الشهيد العظيم مار جرجس بحاجر المحروسة.