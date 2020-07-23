مجمع كهنة قنا ينفي استقالة الأنبا شاروبيم من الإيبارشية

أعلن مجمع كهنة إيبارشية قنا للأقباط الأرثوذكس، عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استقالة الأنبا شاروبيم أسقف الإيبارشية، من إدارة شؤون الإيبارشية.

وقال المجمع في بيان له، إن الأسقف بصحة جيدة جدا، وأنه يدير شؤون الإيبارشية وعمله الرعوى من خلال تواصله مع بعض الكهنة أثناء تواجده فى فترة اعتكافه وخلوته بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ونفى مجمع كهنة الإيبارشية بقنا جميع الشائعات الخاصة بالأسقف والإيبارشية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، مطالبا الأقباط بعدم الانقياد وراء الشائعات التى لم تتحرى الدقة فى نقل الأخبار.

والأنبا شاروبيم، من مواليد قنا عام 1949م، قبل أن تنتقل أسرته إلى محافظة بني سويف، وهو حاصل على بكالوريوس الطب البيطري عام 1974م من جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العُليا، وعمل بالخدمة في إيبارشية قنا، قبل أن يلتحق بدير أبو مقار بتاريخ 7 سبتمبر 1975م، والذي انتقل منه إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وسيم قسًا في 15 يوليو 1984م، وتوحَّد بمغارة ببرية شيهيت، ورسمه البابا الراحل شنودة الثالث في 1991 أسقفا على إيبارشية قنا.