المستفيدون من منحة دعم المرشدين السياحيين وموعد وأماكن الصرف

قررت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة 4 أشهر، دعمًا لأسرهم وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربع أشهر الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أنّ القطاع يتعافى تدريجيا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحي، وذلك بدءا من غد الثلاثاء 8 سبتمبر.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لصرف الدعم، كما يلي:

المستفيدون من الدعم النقدي

- المرشدون السياحيون المسجلون على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار، وعددهم أكثر من 12.424 ألف مرشد، والذين لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، نظرا لتصنيف المرشد السياحي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، باعتباره صاحب عمل وليس عمالة غير منتظمة.

موعد بدء الصرف

- يبدأ من غد الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، وبواقع 1000 جنيه تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد، لمساعدة الأسر على مواجهة زيادة الأعباء، خاصة مع قرب عودة المدارس والجامعات.

أماكن الصرف

- الصرف من خلال شبكة مكاتب البريد، وجرى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة البريد، لتسهيل عمليات الصرف وضمان عدم التزاحم والتكدس، نظرا لتزامن الصرف مع توقيتات صرف المعاشات من مكاتب البريد.

طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم

- بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي وعنوانه www.Moss.gov.eg.

وتأتي مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وما تبعه من تباطؤ اقتصادي وتجاري، ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.