9 فئات تستحق معاش العمالة غير المنتظمة منها المرتلون وخُدام الكنيسة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فئات العمالة غير المنتظمة الخاضعة للقانون والمستفيدة من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد ومزاياه.

وتتمثل العمالة غير المنتظمة التي يتم تطبيق قانون التأمينات والمعاشات عليها في الفئات التالية:

1- ​ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيبهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2- ​عمال التراحيل.

3- ​صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، كالباعة الجائلين، ومنادي السيارات، وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- ​خدم المنازل، ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5- ​محفظو وقرّاء القرآن الكريم.

6- ​المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والحدائق والبساتين، أو في مشروعات تربية الماشية، أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن، أو في المناحل، أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.

8- حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواءً كانوا ملاكًا، أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

9- ملاك الأراضي الزراعية (غير الحائزين لها)، ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

تفاصيل المعاش

طبقًا لقانون المعاشات الجديد الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات، يسري نظام التأمينات الجديد، على العمالة غير المنتظمة، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا على الأقل 10 سنوات.

ويُقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة، أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.