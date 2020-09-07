255 لجنة جاهزة لاستقبال الناخبين في جولة إعادة الشيوخ بأسوان

استعدت محافظة أسوان لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بمجلس الشيوخ، بجاهزية 255 لجنة فرعية في مراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

وقال المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الابتدائية رئيس اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان، إنّه جرى مراجعة جميع اللجان قبل انطلاق العملية الانتخابية لجولة الإعادة، ومنها تطهير اللجان الفرعية واللجنة العامة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بأسوان، مع توفير بوابات للتعقيم والمطهرات داخل اللجان.

وتابع: "التصويت يجرى في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، مع التأكيد علي رؤساء اللجان بالتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي المطلوب، وعدم السماح بدخول اللجان دون ارتداء الكمامات الطبية، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل الحدث لعرس ديمقراطي حقيقي".