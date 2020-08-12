مشروعات "مستقبل وطن" بأسوان: المرأة كلمة السر في انتخابات "الشيوخ"

قالت الدكتورة سهير المصري، أمين لجنة المشروعات بحزب مستقبل وطن بأسوان، إن المرأة هي كلمة السر فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان، لأنها تستطيع أن تشارك بقوة وكثافة وتقنع الآخرين فى النزول للغداء بالأصوات، ونحن نعمل حالياً على حث المواطنين خاصة المرأة فى النزول للانتخابات والإدلاء بأصواتهن لانه حق لهن وواجب عليهن للدولة، وأننا نتجول فى مراكز وقرى المحافظة لنكمل العرس الديمقراطي بواجهة مشرفة خاصة فى صعيد مصر.

وتبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة أسوان مليون و35 ألفا و571 ناخبا وناخبة مقيدين بالجداول الانتخابية، وموزعين على 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة، بمراكز المحافظة الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، ويشارك فى الانتخابات نحو 255 قاض باللجان الفرعية، بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة و6 مستشارين حفظ و23 قاضيا ومستشار احتياطى بإجمالى 290 مستشارا.

يذكر أن المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين فردي هم "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن" ، محمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، ياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل" ، منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، حسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو مرشح حزبي عن "المؤتمر"، ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي".

وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، محمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل"، الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، عبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، محمد بدري ضوي معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.