القوى العاملة تعلن 11 وظيفة للإناث فقط بالوادي الجديد براتب 1300 جنيه

تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد من، اليوم الاثنين، قبول طلبات راغبي العمل بإحدى مصانع الملابس الجاهزة، وذلك لمدة أسبوعين استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة دائمة وتتمثل في 11 فرصة عمل للإناث فقط، وتتمثل في "فني أورليه، وسنجر، وأوفر"، ولا يشترط الحصول على مؤهل دراسي أو خبرة سابقة، والمرتب الشهري 1300 جنيه، وحوافز تميز شهرية، فضلًا عن التأمين اجتماعيًا وصحياً، منوهاً إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض "استمارة 1" تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الإثنين ولمدة أسبوعين، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى بمقر المديرية.