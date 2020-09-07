إزالة 32 تعديا على الأراضي في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية من إزالة 32 تعديا علي الأراضي الزراعية.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية مكبرة نابي مدير الامن لقطاعي الشمال والجنوب، ومساعد مدير الامن لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أسفرت عن تنفيذ 32 قرار تعدي علي الأراضي الزراعية، بإجمالي 19 قيراط، 22 سهم.

وكلف مدير أمن سوهاج، باستكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة، وحررت المحاضر اللازمة.