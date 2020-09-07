عاجل.. الدولار يتراجع في البنوك وشركات الصرافة

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، بقيمة قرش، في كافة البنوك وشركات الصرافة، ليباع الدولار في بنوك "الأهلي المصري، مصرف أبوظبى الإسلامى، عودة، مصر، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات، العقاري المصرى العربى، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد، hsbc" بـ15.86 جنيه، وللشراء 15.76 جنيه.

وسجّلت بنوك "التجارى الدولى، المصرف العربى الدولى، الاسكندرية" أقل سعر لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.84 مقابل 15.74 جنيه للشراء.

وسجل بنك "الاستثمار العربى" أعلى سعر للشراء ليباع بـ 15.92 مقابل 15.82 جنيها للشراء.