سعر الدولار اليوم الجمعة 4-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقرّاء، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 4 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي وقناة السويس وبنك CIB على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك CIB

سجّل سعر الدولار في بنك CIB نحو 15.8 جنيه للشراء، و15.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.8 جنيه للشراء، و15.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة قرشين، ليباع بـ15.88 جنيه في بنكي "الأهلي المصري، ومصر"، ويباع بـ15.86 مقابل 15.76 جنيه للشراء في بنوك "أبوظبي الأول، مصر ايران للتنمية، المصرف العربي الدولي، والإسكندرية"، الأقل سعرًا لبيع وشراء الدولار،

وجاءت بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والاستثمار العربي، الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار، ليباع بـ15.92 مقابل 15.82 جنيه للشراء.

وكان الدولار، تراجع أمس الأول، مقابل الجنيه قرش واحد ليباع بـ15.91 مقابل 15.92 جنيه في بنوك قطر الوطني، الأهلي المصري، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان، الإسكندرية.

وفي بنوك التنمية الصناعية، أبوظبي الإسلامي، مصر، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، سجل 15.92 جنيه للبيع مقابل 15.82 جنيه للشراء، وكان سعر الدولار في بنك HSBC الأقل سعرًا للبيع والشراء ليباع بـ15.88 جنيه مقابل 15.78 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.12 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

أما الدرهم الإماراتي سجل في البنك الأهلي نحو 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.66 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.72 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.70 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع

أما الجنيه الإسترليني سجّل في بنك قناة السويس نحو 21.05 جنيه للشراء و21.30 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجّل نحو 21.05 جنيه للشراء و21.30 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 21.03 جنيه للشراء و12.30 جنيه للبيع.