سعر الدولار اليوم الاثنين 7-9-2020 في مصر

سجّل سعر الدولار تباينًا أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الاثنين 7 سبتمبر الحالي، وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر صرف الدولار في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

سجّل سعر الدولار في بنك CIB نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، العقاري المصري العربي" 15.87 جنيه، وللشراء 15.77 جنيه.

وسجّلت بنوك "العربي الأفريقي، مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، أبوظبي الأول، المصرف العربي الدولي" أقل سعر لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.85 مقابل 15.75 جنيه للشراء.

فيما جاء بنك الاستثمار العربي، الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار، ليباع بـ15.92 مقابل 15.82 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

وتباينت أسعار العملات الأجنبية وانخفضت العربية بختام تعاملات أمس، وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر اليورو ليسجل في البنك الأهلي المصري نحو 18.65 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.65 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع،

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل في بنك قناة السويس نحو 20.82 جنيه للشراء و21.08 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجّل نحو 20.80 جنيه للشراء و21.05 جنيه للبيع.

وانخفض سعر اليوان الصيني ليسجل 2.30 جنيهًا للشراء، 2.31 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الفرنك السويسري ليسجل 17.24 جنيهًا للشراء، 17.36 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر 100 ين الياباني ليسجل 14.83 جنيهًا للشراء، و14.92 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، انخفض سعر الريال السعودي ليسجل 4.20 جنيهًا للشراء، 4.22 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.54 جنيهًا للشراء، 51.88 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الدرهم الإماراتي ليسجّل في البنك الأهلي نحو 4.27 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وكان الدكتور رشاد عبده؛ رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دائرة الحدث" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إنّ الجنيه المصري ثاني أفضل عملة في العالم من حيث الأداء الاقتصادي؛ رغم كل تداعيات أزمة كورونا.

كما أشار إلى أنّ التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يتخطى 3% خلال العام الحالي 2020.