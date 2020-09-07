برلماني يتقدم ببيان عاجل للحكومة حول جاهزيتها لمواجهة الفيضانات

تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، صباح اليوم لمجلس النواب، ببيان عاجل، حول جاهزية الحكومة لمواجهة مخاطر الفيضانات المحتملة على ضوء ما حدث في السودان الشقيق.

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيانه العاجل الذي تقدم به، أنَّ البيان الذي تقدم به جاء نظراً لأهمية مخاطر السيول والفيضانات التي أصابت السودان الشقيق وما نتج عنها من الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات بالعديد من المدن والقرى وجزء من العاصمة الخرطوم، وتقديراً لما قامت به الحكومة المصرية من إرسال المساعدات الإنسانية.

وتابع النائب: "من واقع مسؤوليتي النيابية فإنني أتوجه لرئيس الوزراء بأهمية أن يمتدد الأمر بضرورة الاهتمام اتخاذ كل الإجراءات الحمائية والوقائية والاحترازية لمواجهة احتمالات أي مخاطر من الفيضانات على بلادنا، وذلك حماية للمصريين وأرواحهم خصوصاً أن هناك تحذيرات من بعض العلماء والمتخصصين".

وطالب البرلماني بعقد اجتماع طارئ برئاسة مصطفي مدبولي عضو مجلس الوزراء بحضور الوزراء المعنيين "الري، الزراعة، الداخلية، الحماية المدنية، مجلس الدفاع الوطني، اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ والأزمات، ووزيرة التضامن الاجتماعي، هيئة حماية الشواطئ، مركز الأبحاث، هيئة الأرصاد الجوية"، وذلك لدراسة الأوضاع والسيناريوهات المحتملة تفادياً للازمة قبل حدوثها.

وأضاف أنَّ البيان العاجل جاء استنادًا وإعمالاً لنص المادة 134 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية، مختتما "حما الله مصر والمصريين وسدد خطا الحكومة والقيادة السياسية لما فيه خير البلاد مثمنيين دورهم في مساعدة شعب السودان الكريم".