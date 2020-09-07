حجز 1628 وحدة سكنية بـ"سكن ودار مصر وجنة"

كشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الانتهاء من حجز 1628 وحدة سكنية إلكترونيا بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، JANNA"، حتى مساء أمس الأحد، في اليوم الأول لحجز 2271 وحدة سكنية بالمشروعات المطروحة، والموزعة على 13 مدينة جديدة، طرحت بالتعاون بين الصندوق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل.

وأكدت أنّ الحجز مستمر حتى الأحد 27/9/2020، فى تمام الساعة 12 مُنتصف الليل، والوحدات المتبقية للحجز 643 موزعة كالتالى: 127 وحدة بـJANNA بمدينة الشيخ زايد، و30 وحدة بـ"دار مصر" بمدينة 15 مايو، و115 وحدة بـ"دار مصر" بمدينة السادات، و62 وحدة بـ"سكن مصر" بمدينة المنيا الجديدة، و203 وحدات "JANNA" بمدينة دمياط الجديدة، و106 وحدات بـ"سكن مصر" بمدينة غرب قنا.

ويتم الحجز من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري https://cservices.shmff.gov.eg، ويختار العميل الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها، حال عدم حجزها من قبل مواطن آخر، من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع، نظرا لأن التخصيص بأسبقية الحجز، مع العلم أنّه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة لتكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، شرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.