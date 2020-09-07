محافظ أسوان : منظومة من كاميرات المراقبة بمختلف المحاور والميادين

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بدراسة مقترحات إدارة مرور أسوان بقيادة العميد أحمد سامى، للعمل على تشديد الرقابة والمتابعة المرورية المتواصلة لكافة المحاور من خلال دعم غرفة عمليات إدارة المرور بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة، اللازمة للربط والتحكم الفعال لمنظومة الكاميرات الجديدة الجارى تركيبها بمختلف محاور وميادين مدينة أسوان وبجميع الإشارات المرورية، وذلك من أجل تطوير منظومة السلامة المرورية بكافة الطرق والشوارع الرئيسية والميادين.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك سوف يساهم فى سرعة الرصد الآلى للمخالفات وتحليل الحركة المرورية، لتحديد أماكن التكدسات وتوجيه القوات المرورية اللازمة لتحقيق التواجد المرورى الفعال.

كما كلف عطية بسرعة دراسة تركيب مطبات شوكية مانعة للسير عكس الاتجاه ببعض الشوارع الحيوية بمدينة أسوان، وذلك بعد نجاح هذه التجربة فى تهدئة السرعة والحد من مخالفات السير العكسى فى الشوارع ذات الإتجاه الواحد، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل الإرتقاء بمنظومة السلامة المرورية على كافة الطرق من خلال اتباع أحدث الوسائل الحديثة التى تساعد على تسهيل حركة المرور والحد من الحوادث والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .