تعرف على الأماكن المتبقية للحجر بـ"جنة ودار وسكن مصر"

أعلنت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ الوحدات المتبقية للحجز بمشروعات "سكن ودار مصر وجنة" 643 وحدة سكنية، موزعة: 127 وحدة بـJANNA بالشيخ زايد، و30 وحدة بـ"دار مصر" في 15 مايو، و115 وحدة واحدة بـ"دار مصر" بمدينة السادات، و62 وحدة بـ"سكن مصر" بمدينة المنيا الجديدة، و203 وحدات JANNA بمدينة دمياط الجديدة، و106 وحدات بـ"سكن مصر" بمدينة غرب قنا.

حجز الوحدات السكنية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق

ويتم الحجز من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري https://cservices.shmff.gov.eg، ويختار العميل الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها، حال عدم حجزها من قبل مواطن آخر، من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع، نظرا لأن التخصيص بأسبقية الحجز، ويمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة، لتكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، شرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

مساحات الوحدات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب

كانت عبدالحميد، أشارت إلى طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية بالتعاون بين الصندوق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020، لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.

كيفية السداد

ويتم سداد نسبة 10% من إجمالي سعر الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، ويتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.