النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل طفل على يد والده بالأقصر

طلبت نيابة مركز أرمنت جنوب محافظة الأقصر، تحريات المباحث حول واقعة مصرع طفل على يد والده بدائرة المركز.

واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة، بعدما صرحت بدفن جثة الضحية وحبس الأب أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء عصام ياسين مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت يفيد بوصول طفل، 14 عاما، جثة هامدة إلى مستشفى أرمنت التخصصي، وتبين بالكشف الظاهري على جثة الطفل وجود آثار تعذيب.

وكشفت التحريات أن الطفل هو " أحمد. ح .م " ١٤ عاما تعرض لتعذيب من والده وأعمامه بسبب سرقة الطفل مبلغًا من المال دون علم والده، وحرمه من الأكل والنوم وتركه بمساعدة أعمامه فوق سطح المنزل دون رحمة وانهالوا عليه بقطع من الخشب حتي فارق الحياة.

تحرر محضر وبذلك وتم القبض على الأب وأشقائه وإخطار النيابة للتحقيق.