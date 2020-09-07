كيف تتجنب الحشرات الأكثر شيوعا في المنزل؟.. "فهيم" يوضح

قال الدكتور محمد فهيم وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إننا في أواخر فصل الصيف، وسيبدأ فصل الخريف في 23 سبتمبر خلال أقل من أسبوعين تقريبا من الآن، مؤكدًا على أن فصل الصيف سينتهي فلكيا فقط ولكن مناخيا سيستمر معنا لفترة من الممكن أن تستمر حتى شهر نوفمبر، مشيرا إلى أن هناك انكسارا في درجات الحرارة فعليا ليلا مما يخفف من الموجات الحارة الطويلة.

وأضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية DMC، أنه بسبب موجات الحرارة الشديدة المتلاحقة خلال الفترة الماضية وآخرها الموجة التي ستنتهي اليوم، فهذا يستفز نوع من الكائنات الحية التي تسمي الهوام ذات الدم البارد، ولا تتحمل الحرارة تماما، مما يزيد من نشاطها لأنها تبحث عن أماكن رطبة وهو ما قد يسبب مشكلة.

وأوضح "فهيم"، أنه على المزارعين في الأراضي أو المواطنين في المناطق الصحراوية بما فيها مدن شرق القاهرة، أن يكون لديهم حرص بشكل كبير، مضيفا أن هناك بعض الإجراءات البسيطة التي من الممكن استخدامها للحماية من الحشرات الضارة مثل وضع الشيح في أكياس صغيرة ويتم وضعه على أسوار الحدائق، بالنسبة للمناطق السكنية القريبة من الظهير الصحراوي، وبالنسبة للمزارعين لا يفضل في الفترة ما بين الظهر والعصر أن ينزلوا إلى الأراضي التي بها حشائش كثيرة أو بالقرب من المصارف الزراعية أو الترع.

واستطرد، أنه بالنسبة للحشرات المنزلية والتي قلت كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب الموجات الحارة مثل الذباب والبعوض وأنه مع انكسار الحرارة ليلا سيبدأ انتشار وإزعاج هذه الحشرات مرة أخرى، لذلك يجب استخدام الزيوت الطيارة مثل القرنفل، النعناع، البردقوش، وزيت القرفة لكي تعمل على طرد هذه الحشرات.

https://www.facebook.com/dmctv/videos/358025422002439/

وأشار وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إلى كثرة الأبراص في المنزل، موضحًا أن هناك "لزقة" للأبراص نشتريها من محلات مستلزمات المبيدات الصحية، وتوضع في الأماكن المتوقع دخول الأبراص منها، وبالنسبة للفئران يجب على المواطنين وضع صائدة الفئران بدلا من وضع سموم.