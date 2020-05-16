أحمد فهيم: محمد سامي رشحني لـ"البرنس".. وخالد صالح قدوتي

واحد من الفنانين الذين فرضوا أنفسهم بقوة على الساحة الفنية خلال رمضان الحالي، بتجسيده أحد الشخصيات المحورية والمهمة في مسلسل "البرنس"، الفنان أحمد فهيم يكشف لـ "الوطن" خلال حوار خاص تفاصيل مشاركته في مسلسل "البرنس" و"رجالة البيت" هذا الموسم الرمضاني، وأصعب المشاهد التي واجهها، وأبرز النصائح التي أعطاها له الفنان الراحل خالد صالح..

* في البداية.. حدثنا عن كواليس اختيارك في مسلسل البرنس؟

البداية كانت من تواصل مخرج ومؤلف العمل محمد سامي معي من أجل أن أجسد شخصية "رأفت"، محمد سامي من الشخصيات العزيزة علي ومخرج مميز، بالتأكيد رحبت بالتعاون معه، وقرأت السيناريو والشخصية ومن ثم وافقت على تجسيدها مع كوكبة من النجوم الذين كانوا معي في المسلسل.

* كيف استعديت لتجسيد شخصية "رأفت" في مسلسل البرنس؟

الشخصية كانت صعبة حاولت قدر الإمكان قراءتها جيدا، ومذاكرتها قدر المستطاع بالتحدث والتنسيق مع محمد سامي مخرج العمل من أجل إخراجها بالشكل الأمثل، كان هناك جلسات كثيرة مع الفنانين والمخرج، و"بروفات" كثيرة قبل بدء التصوير من أجل إجراء العمل في أفضل صورة له.

وأتمنى أن تكون نالت إعجاب الناس في الشارع المصري والوطن العربي في ظل النجاح الباهر للمسلسل في الوقت الحالي.

* ما هو أصعب مشهد واجهته خلال أحداث مسلسل "البرنس"؟

كل مشاهد المسلسل كانت صعبة وذلك كان واضحا أمام الكاميرا، كل المشاهد بلا استثناء حتى المشاهد الصامتة التي لم أكن أتكلم فيها، المسلسل كان صعبا جدا، والنجاح الذي حققه ليس من فراغ، بل يظهر التعب والجهد المبذول من كل القائمين على العمل للخروج بهذا الشكل.

أنا بالنسبة لي لم أرَ مشهدا واحدا كان سهلا، كل المشاهد كانت صعبة والشخصية كانت مهمة جدا وتجسيدها بالشكل الأمثل كان أمرا مهما جدا بالنسبة لي، "والحمد لله أن قدرت أطلعها بالشكل ده، والناس هي اللي تحكم عليها".

* كيف شاهدت ردود الأفعال في الشارع المصري على مسلسل البرنس؟

"الحمد لله سعيد جدا أن العمل عجب الناس في الشارع في مصر والوطن العربي ده كرم من عند ربنا، وربنا مش بيضيع أجر حد مجتهد، إحنا تعبنا واجتهدنا وده بان في المسلسل لما اتعرض وبان في ردود أفعال الناس، سعيد جدا بالإشادات اللي جت على المسلسل وعلى الأدوار، وبشكل كل الفنانين اللي اشتغلوا في ظروف صعبة جدا من أجل إخراج العمل الفني بالشكل المميز ده".

* تابعت انت تريند "ما خلاص بقا يا عبير"، الرائج على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، هل كنت متوقعا نجاح "الإفيه" وانتشاره بهذا الشكل؟

لم أكن أتوقع انتشاره بهذا الشكل بالتأكيد، لا يوجد فنان يدخل أي عمل فني جديد يتوقع نجاح "إفيه" معين أو المسلسل بالكامل، كل فنان يركز على تقديم دوره بأفضل ما لديه، ليخرج للناس المسلسل بأفضل صورة ممكنة، والنجاح والتوفيق يكون من عند الله.

* أنت تعاملت مع محمد رمضان عن قرب، ما رأيك في الانتقادات التي تناله مؤخرا وتتهمه بالغرور بسبب تصريحاته؟

أرفض التعليق على تصريحات محمد رمضان، هو أمر يخصه فقط، ولكن على المستوى الشخصي والتعامل الذي شاهدته منه هو شخص ملتزم ومتواضع ليس متكبرا أو مغرورا لم أرَ منه إلا كل خير خلال الكواليس وأيام التصوير منه، لم أرَ نهائيا أي غرور أو أي شيء من الانتقادات التي توجه له خلال فترة تصويري معه.

فهيم: كل المسلسلات معرضة للنقد.. وأحيي كل الفنانين على العمل في تلك الظروف الصعبة

* بالخروج عن "البرنس".. حدثنا عن كواليس ظهورك في مسلسل "رجالة البيت" كضيف شرف؟

الأمر بدأ بتواصل شركة الإنتاج المسؤولة عن المسلسل معي من أجل الظهور كضيف شرف، رحبت بالأمر في ظل وجود أحمد فهمي وأكرم حسني على رأس المسلسل، خاصة أنهم من الفنانين المقربين لي بشكل كبير، وأحب التعاون معهم.

"أحمد فهمي وأكرم حسني كانوا وش الخير عليا بظهوري كضيف شرف معاهم في (ريح المدام) وطلع إفيه (سطح الواد حمادة) تريند كانت انطلاقة كبيرة بالنسبة ليا وسعيد جدا بالتعاون والتجربة دي".

* كيف ترى الانتقادات التي جاءت على المسلسل خلال الفترة الماضية؟

لا يوجد مسلسل غير معرض للنقد، المسلسلات بضاعة هناك من يحبها وهناك من يكرهها، لا يوجد أي مسلسل حاليا يحصل على محبة الجميع دون انتقادات، بالتأكيد سيكون هناك انتقادات على مسلسل "رجالة البيت" ولكن سنجد أشخاصا آخرين يشيدون بالمسلسل والكوميديا الموجودة فيه.

أنا أوجه التحية لكل الفنانين الموجودين في المسلسل على الجهد المبذول خلال أحداث المسلسل، وأشكر كل الفنانين الذين يظهرون على شاشات التلفاز خلال شهر رمضان، والذين عملوا في ظروف صعبة من أجل إظهار المسلسلات للنور في ظل انتشار فيروس كورونا والقيود التي كانت مفروضة على حركة المواطنين خلال الفترة الماضية.

أحمد فهيم: نصائح خالد صالح ما زلت أتذكرها.. وانطلاقة أحمد خالد صالح مميزة

* حدثنا عن خالك الفنان الراحل خالد صالح وأهم النصائح التي كان ينصحك بها دائما؟

خالد صالح من أهم الشخصيات في حياتي هو الذي جعلني أحب الفن، وأحب التمثيل، وكان دائما ينصحني بالصبر وعدم الاستعجال، وأن أبذل قصارى جهدي في كل عمل فني أدخل فيه، فضلا عن النصائح التي كانت خلال أي عمل وهو متواجد رحمة الله عليه، أعتز جدا بعلاقتي بي، ولا أنسى نصائحه حتى الآن، فنان جميل ومن أكثر الشخصيات الملهمة في حياتي الفنية.

* ما رأيك في انطلاقة نجله أحمد خالد صالح والنجاح الذي يحققه حاليا؟

أحمد خالد صالح فنان موهوب ومتميز ويقدم انطلاقة مميزة هذا العام في شهر رمضان وأيضا العام الماضي، وهذا لا أقوله أنا بل أسمعه من المشاهدين والجماهير في الشارع المصري وأصدقائي أرفض الحكم على أحمد خالد صالح بسبب القرابة بيننا، ولكن دائما أجد إشادات له من الناس ومن الجمهور بتألقه في كل الأعمال التي يعمل فيها وأتمنى له التوفيق في الأعمال المقبلة.

* بعد أكثر من 40 عملا فنيا.. من هو الفنان الذي يحلم أحمد فهيم بالوقوف أمامه؟

أنا طموحي ليس له حدود، ولا يوجد فنان بعينه أتمنى الوقوف أمامه، أتمنى العمل مع كل الفنانين الموجودين على الساحة والتعلم من الجميع، لا يوجد فنان لم أتعلم منه شيئا، وأتمنى تعلم المزيد خلال الفترة المقبلة مع كل الفنانين الذي سأعمل معهم.

* من الفنان الذي تتخذه قدوة في حياتك؟

بالتأكيد الراحل الكبير الفنان خالد صالح، فنان موهوب ومميز لست أنا وحدي الذي أتخذه قدوة لي بل الكثير من الفنانين، ولكن على المستوى الشخصي أحلم أن تكون لي شخصية مستقلة يتحدث عنها الناس ألا أشبه شخصا وأكون شخصيتي المستقلة في عالم الفن.

* هل لديك أي أعمال فنية تجهزها بعد شهر رمضان؟

حتى الآن لا يوجد أي أعمال فنية ولم أتفق على أي أعمال حتى الآن، منتظر ردود أفعال المشاهدين على المسلسلين الذي شاركت فيهم وبعد ذلك سنرى ماذا يمكن أن يحدث.