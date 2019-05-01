محمد فهيم يتحدَّث عن "الملك لير" مع منى الشاذلي.. الليلة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم" الذي تقدمه على قناة CBC، اليوم الأربعاء، الفنان محمد فهيم، أحد نجوم مسرحية "الملك لير" التي تعرض في نسختها الجديدة حاليًا والذي يقوم بدور "المهرج" في المسرحية المأخوذة عن رائعة شكسبير، وتذاع الحلقة في تمام التاسعة مساءً.

يحكي "فهيم"، خلال اللقاء كواليس اختياره لأداء الدور في العمل الذي يقوده الفنان يحيى الفخراني وكوكبة من نجوم الفن المصري وكيف حضّر لشخصية "المهرج" التي يقدمها في إطار مختلف من خلال رؤية العمل ومخرجه في نسخته الجديدة.

يتحدث "فهيم" أيضًا، عن رحلته الفنية في الأعمال التي قدمها قبل وقوفه أمام النجم يحي الفخراني في "الملك لير" وطموحاته الفنية منذ بدأ التمثيل قبل سنوات.

تتضمن الحلقة كذلك، فقرة خاصة عن جريدة مصر السينمائية التي قررت مؤخرًا إعادة ترميم المواد الخاصة بها عن طريق اتفاق بين مدينة الإنتاج الإعلامي والهيئة العامة للإستعلامات.

تشهد الفقرة عرضًا لبعض المواد الخاصة والنادرة لجريدة مصر السينمائية التي كان اسمها من قبل جريدة "مصر" الناطقة ويتحدث خلال الحلقة كلا من عبدالناصر أبوبكر رئيس تحرير جريدة مصر السينمائية في الفترة من 2010 حتى 2017 وأحد المسؤولين عن ترميم المواد الخاصة بأعداد الجريدة، والمهندسة ندى حسام الدين رئيس مركز الترميم السينمائي بمدينة الإنتاج الإعلامي والتي تقوم على مشروع ترميم مواد وأعداد الجريدة التي يرجع تاريخ أعدادها لعام 1941.