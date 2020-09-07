أحمد حلمي أول ضيوف برنامج "صاحبة السعادة" في الموسم الجديد

أعلنت الاعلامية إسعاد يونس، انطلاق موسم جديد من برنامجها "صاحبة السعادة"، ومن المقرر أن يحل الفنان أحمد حلمي ضيفا في أولى حلقات البرنامج.

وشوقت الإعلامية إسعاد يونس جمهورها بضيف أولى حلقتها في برنامجها، حيث نشرت صورة الفنان الذي ستستضيفه بعد إجراء تعديل واستبدال وجهه بالفنان العالمي جوني ديب.

وعلقت الإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابها بموقع إنستجرام: "أولى حلقات الموسم الجديد، تفتكروا مين الضيف؟"، وأثار المنشور جدلاً واسعاً حول شخصية الضيف.

ونشرت قناة dmc العارضة للبرنامج عبر صفحتها الرسمية فيديو دعائيا للبرنامج، كاشفة عن أنه سيعرض قريبا، ومن المقرر أن يذاع البرنامج مساء الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع على قناة dmc.