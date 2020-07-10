إسعاد يونس تنعى محمود رضا: "وداعا أيقونة الفنون الشعبية"

الفنانة إسعاد يونس
نعت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، الفنان محمود رضا، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز الـ90 عاما، واصفة إياه بـ"أيقونة الفنون الشعبية".
View this post on Instagram وداعاً أيقونة الفنون الشعبية #محمود_رضا A post shared by Esaad Younes (@essyounis) on Jul 10, 2020 at 10:53am PDT
وداعاً أيقونة الفنون الشعبية #محمود_رضا
A post shared by Esaad Younes (@essyounis) on Jul 10, 2020 at 10:53am PDT
ونشرت "يونس" عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة له وعلقت عليها بقولها: "وداعا أيقونة الفنون الشعبية".