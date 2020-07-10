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إسعاد يونس تنعى محمود رضا: "وداعا أيقونة الفنون الشعبية"

كتب:

محمد متولي
09:15 م | الجمعة 10 يوليو 2020
الفنانة إسعاد يونس

الفنانة إسعاد يونس

نعت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، الفنان محمود رضا، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز الـ90 عاما، واصفة إياه بـ"أيقونة الفنون الشعبية".

ونشرت "يونس" عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة له وعلقت عليها بقولها: "وداعا أيقونة الفنون الشعبية".