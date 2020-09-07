8 نصائح من "الصحة" لتسوق آمن من "الكورونا".. تعرف عليها

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات للمواطنين، من أجل تسوق آمن ووقائي ضد فيروس كورونا المستجد، وحددت الوزارة نصائح التسوق في نقاط محددة، نستعرضها في النقاط التالية:

1) الحرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة.

2) الالتزام بارتداء الكمامات وقفازات اليد أثناء التسوق.

3) احذر من لمس الوجه أثناء التسوق.

4) الحرص على تعقيم الأيدي قبل وبعد التسوق.

5) الالتزام بوجود مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

6) يفضل الدفع من خلال استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني.

7) امسح المعلبات باستخدام المناديل المعقمة.

8) تجنب لمس المنتجات التي لا تشتريها.

وأضافت أنه بعد الانتهاء من عملية الشراء، يجب اتباع مجموعة من الإرشادات التالية:

1) غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون بمجرد العودة إلى المنزل.

2) غسل الخضروات والفاكهة جيدًا بالماء الجاري قبل تناولها.

3) طهي الطعام جيداً في درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية وخاصة اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.