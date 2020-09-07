720 مليون دولار استثمار شركة "بتروبل" في مجالات الاستكشاف والتنمية

قال المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل، إن الشركة قامت بضخ استثمارات في مجالات الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت الخام وصلت إلى 720 مليون دولار خلال العام المالي المنتهى.

وأضاف أنه جرى تحقيق رقم قياسي لإنتاج الشركة، حيث بلغت القدرة الإنتاجية القصوى الحالية من الحقول التابعة لها، حيث تنتج نحو 1.1مليار قدم مكعب غاز يوميا ونحو 70 ألف برميل يومياً زيت خام.

وأشار إلى أن هذا بجانب 12 ألف برميل متكثفات يوميا وحوالي 280 طناً من البوتاجاز يوميا، وتأتي هذه الارتفاعات في الإنتاج بعد نجاح الشركة في تنفيذ خطط تنمية حقول الإنتاج بخليج السويس واستكمال أعمال التنمية الخاصة بمشروع بلطيم جنوب غرب.

ولفت حسن إلى أنه خلال العام الماضي 2019-2020 تم حفر البئر الاستكشافية البحرية نيدوكو شمال غرب – 1 في منطقة نيدوكو، والكشف الجديد بشاروش بمنطقة امتياز شمال الحماد البحرية.