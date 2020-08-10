البترول: نسعى ليصل متوسط إنتاج مصر من الغاز لـ7.5 مليار قدم مكعب يوميا

تسعى وزارة البترول والدولة المصرية لزيادة أعداد مشروعات وحقول الغاز المكتشفة في المياه المصرية، وذلك نظرا لما تحتويه من ثروات وكميات كبيرة من الغاز في داخلها، فتأتي خطة الدولة سنويا بزيادة أعداد الآبار المكتشفة وزيادة المشروعات المقامة لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي ومنتجاته.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنها تسعى ليصل متوسط خطة الإنتاج خلال العام المالي 2020-2021 إلى حوالى 7.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً وأكثر من 100 ألف برميل متكثفات.

وأضافت الوزارة في بيانات سابقة، أنه سيتم العمل على حفر 10 آبار بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات حوالى 328 مليون دولار.

وأشارت إلى توقيع 7 اتفاقيات جديدة بإجمالي استثمارات حوالى 690 مليون دولار ومنح توقيع 16 مليون دولار خلال فترات البحث، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود تنمية بإجمالي منح 20 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021.

وذلك بالاضافة إلى أنه من مخطط تنفيذ مشروعين جديدين واستكمال مشروع بإجمالي 4 آبار، بالإضافة إلى 38 بئرا تنمويا بإجمالي إنتاج أولى حوالى 537 مليون قدم مكعب يومياً.

ويأتي هذا في إطار ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالي الحالي، حيث تسعي الدولة للأستفادة بشكل كبير من الغاز المصري ومية عدد كبير من الحقول لزيادة الإنتاج وتحقيق افضل المكاسب من خلال الغاز الطبيعي ومشتقاته.