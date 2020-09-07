كيفية الانضمام لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج «أون لاين»

ثمنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، سعي الكيانات المصرية بالخارج لجمع المصريين تحت مظلة الوطن، والعمل على نبذ الفرقة وترسيخ مفاهيم الوحدة والعمل المشترك للصالح العام.

وفي ذات السياق تقرر عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحادات والكيانات ومديري الصفحات الفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، باعتبارهم ممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج، في إطار مجال رعاية وخدمة المصريين بالخارج، وتعد هذه الاجتماعات، بديلا عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي كان من المقرر أن ينعقد خلال شهر أغسطس من العام الجاري، وتم إلغاؤه نظرا لتفشي فيروس كورونا.

ويرصد التقرير التالي كيفية الانضمام للمؤتمر ومدى أهميته:

- التواصل مع تجمعات المصريين بالخارج بكافة صورها، وتعويضا عن انعقاد المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج الذي تم إلغاءه بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

- يعتبر المؤتمر يعتبر المنصة الرئيسية للتواصل بين الدولة ممثلة في وزارة الهجرة وبين الكيانات المصرية بالخارج.

- دعت وزارة الهجرة تجمعات المصريين بالخارج بكافة صورها للمشاركة في هذه الاجتماعات، وفق المواعيد التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

- الاجتماعات ستتم في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، وتجنب الفعاليات ذات الأعداد الكبيرة.

- الفرصة متاحة أمام جميع الكيانات المصرية بالخارج للمشاركة في اجتماعات وزارة الهجرة، والعمل على طرح رؤاها ومناقشة سبل التعاون والعمل المشتركين بين وزارة الهجرة والكيانات المصرية بالخارج.

- أهمية دور المصريين في الخارج، لخدمة أهداف التنمية المستدامة وضرورة الاستفادة من طاقاتهم.

- رعاية المصريين بالخارج، وصولا إلى دمجهم في خطط تنمية الدولة؛ وانطلاقا من تلك المسئولية تعمل وزارة الهجرة على التنسيق مع كافة الجهات لتقديم الرعاية المناسبة للمصريين في الخارج، وتلبية كافة طلباتهم وتقديم التيسيرات الممكنة لهم.