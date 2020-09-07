الرعاية الصحية: افتتاح وحدة كلي للأطفال بـ"النصر التخصصي" في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، افتتاح وحدة الكلى للأطفال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، لافتة إلى أن افتتاح الوحدة جاء حرصاً من الهيئة على توفير الخدمات الطبية للمنتفعين داخل محافظتهم دون الحاجة للسفر وتلقي الخدمة الطبية خارج المحافظة.

وقالت الهيئة في بيان منذ قليل، إن الوحدة 6 ماكينات غسيل كلوي، وتخدم أهالي وأطفال بورسعيد من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مشيرة إلى أن إقامة هذه الوحدة جاءت استجابة لأهالي بورسعيد باقامتها داخل المحافظة مما يجنبهم عناء ومشقة السفر للمحافظات المجاورة لعمل الغسيل الكلوي لأطفالهم.

وقام بتدشين الوحدة كل من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد فهيم موسى، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الطبية والعلاجية، والدكتور عادل تعيلب مدير فرع الهيئة ببورسعيد.

يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، تستعد للبدء التجريبي لمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، وهي إحدى محافظات المرحلة الأولى، التي تضم محافظات أسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت في وقت سابق، أن عدد المسجلين من منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر منذ فتح التسجيل في المرحلة الأولى في أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ 800 ألف مشترك، بما يعادل 58% من سكان المحافظة.

كما قامت وزيرة الصحة خلال جولة تفقدية لها في الأسبوع الماضي، بتفقد مستشفيات المنظومة في الأقصر، استعداداً لبدء تشغيلها التجريبي، وقامت بتغيير أسماء بعض المستشفيات مثل مستشفى البياضية الذي تم تغيير اسمه إلى مستشفى إيزيس التخصصي، فضلاً عن تغيير اسم مستشفى الأقصر العام إلى مستشفى الكرنك الدولي.