أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 663 عملية جراحية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وذلك منذ إطلاق المنظومة في يوليو الماضي وحتى صباح اليوم.

جاء ذلك اليوم، خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم للمستشفى، لمتابعة سير العمل ضمن تطبيق منظومة التأمينت الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن العمليات التي أجريت بالمستشفى من ضمنها 563 عملية كبرى ذات مهارة دقيقة، و100 عملية كبرى، و33 عملية صغرى، وذلك في تخصصات مختلفة منها القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية للكبار والأطفال، وجراحات القلب المفتوح والقساطر القلبية وجراحات لحديثي الولادة، وغيرها من التخصصات.

وأضاف أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة ومنها الرعاية المركزة والحضانات وتحدثت مع الفريق الطبي، مشددةً على الاستمرار في الالتزام بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، كما تحدثت مع المنتفعين عن آرائهم في الخدمة الطبية المقدمة لهم، والذين أشادوا بدورهم بمستوى الخدمة التي يتلقونها بالمستشفى.

وأشار إلى أن الوزيرة راجعت الملفات الطبية للمرضى موجهةً بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لهم وفقاً لخطوط العلاج العالمية، مؤكدةً على أهمية التدريب المستمر للفريق الطبي والاعتماد على شبكة الإنترنت والمعارف العلمية الطبية في عملية التدريب المهني الطبي.

وتابع أن الوزيرة أكدت عن جاهزية واستعداد المستشفى لاستقبال الحالات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وذلك بالتعاون مع معهد القلب القومي وأكبر الاستشاريين في تخصص القلب، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع مؤسسة مجدي يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم العملية بالمنظومة الجديدة.

جدير بالذكر أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال يضم العديد من الأقسام ومنها أقسام الطب النووي، والأشعة التشخيصية، والعلاج الإشعاعي، وقسطرة قلب كبار، وأخرى للأطفال، وجراحة قلب كبار وأطفال، وأورام الأطفال، وجراحة أورام الأطفال، ورعاية الأطفال، وحديثي الولادة، ورعاية للكبار، وجراحة العظام، وجراحة أطفال، وتخدير، ومعامل للتحاليل الطبية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تجري جولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد.