فرج عامر: مبادرة تحسين جودة الحياة بالريف تستهدف 12.5 مليون مواطن

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة في الريف تؤكد انحيازه التام للبسطاء في ريف مصر.

وطالب "عامر" فى بيان له، أصدره اليوم، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى تنفيذ هذه المبادرة خاصة المرحلة الأولى منها، والتي تشمل ضخ 3.9 مليار جنيه، ليصل الإجمالي بنهاية 2020 إلى 13.5 مليار جنيه، لمواجهة الفقر بكافة أبعاده، وتحسين معيشة المواطن داخل الريف المصري على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف ألف تجمع ريفي بإجمالي 12.5 مليون مواطن.