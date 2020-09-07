القاهرة: لا تصالح في التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

قال الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إنّ هناك إقبال كثيف من المواطنين على المراكز التكنولوجية مؤخرا، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع مقدم الجدية، ما يؤكد وعي المواطنين باتخاذ هذه الخطوة قبل انتهاء المدة المحددة في 30 سبتمبر الحالي، موضحا أنّ هناك بعض الحالات غير مسموح فيها بالتصالح، وبينها التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه يجب على المواطنين دفع جدية التصالح وفتح ملف حتي حال عدم اكتمال الأوراق المطلوبة، ثم استكمال الأوراق خلال 15 يوما: "بين للدولة إنك عاوز تتصالح عشان نقدر نساعدك ونستقبل طلباتك، ولو في أي ورق ناقص بنسيب فرصة لاستكمال الورق".

وتابع، أنّ المعاينة تتم من قبل الحي، وإجراءات التصالح، وهناك بعض الحالات ممنوع التصالح فيها، بينها التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدا أنّ الدولة تقدم أقصى ما في وسعها لتقنين أوضاع المباني المخالفة: "الدولة عاوزة تقفل صفحة قديمة ومنبقاش بنجري وراء سراب".

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أنّ تكلفة إصلاح أخطاء المواطنين من البناء العشوائي، تكلف الدولة أكثر بكثير من إنشاء مناطق مخططة ومنظمة.