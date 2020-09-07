كيف تحصل على قرض البتلو؟

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الرئيس وجّه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بمقدار ملياري جنيه إضافية، لما للمشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم، ليصبح إجمالي التمويل 4 مليارات جنيه.

واستفاد من القرض منذ إطلاقه في 2017 وحتى الآن، أكثر من 15300 مستفيد، لتمويل نحو 183 ألف رأس ماشية، ما يؤكد نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه، سواء بتوفير اللحوم الحمراء وثبات الأسعار، وتحسين مستوى المربين وتوفير فرص عمل للمواطنين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا.

ووجّه السيد القصير وزير الزراعة، في وقت سابق، بعدم إلزام المتقدمين بطلبات للاستفادة من المشروع القومي للبتلو، بتراخيص تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط، وإنما يكتفى فقط بعمل معاينة ثلاثية من قبل مندوبين عن البنك الزراعي المصري وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتيقن من جاهزية المكان للتربية والتسمين، للتيسير على صغار المربيين للاستفادة حتى 10 رؤوس من المستورد، و20 رأس من المحلي.

يأتي ذلك ضمن المشروع القومي لتسمينهم وإحياء البتلو، وتستعرض "الوطن" في نقاط كيفية الاستفادة من قرض مشروع البتلو، إذ يتطلب الحصول على القرض توافر الآتي:

- قدم طلب لقطاع الإنتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بمحافظتك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل، والضامن.

- صورة المؤهل الدراسي ويستوجب الأصل من أجل الاطلاع عليها، وشهادة محو الأمية لم لا يجيد القراءة والكتابة.

- تقديم فيش وتشبيه موجه لمديرية الزراعة بالمحافظة.

- توفير مكان ملائم لتربية المواشي إذا كانت أقل من 20 رأسا ومزرعة مرخصة إذا كانت أكثر من 20.

- يستعلم البنك الزراعي عن مقدم الطلب وأخذ الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض.

- يشترط بعد شراء الماشية، ترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، ضد خطر النفوق والذبح الاضطراري والسرقة والحريق.

- التأمين ضد خيانة الأمانة بالنسبة للجمعيات والشركات لصالح البنك الزراعي على نفقة العميل.