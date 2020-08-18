خطة عاجلة لإحياء مشروع البتلو بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن تنفيذ خطة موسعة لتنمية مشروع البتلو، وذلك تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة.

ويستهدف المشروع صغار المربين والمزارعين، ومنحهم قروضًا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة، وذلك لتوفير فرص عمل، وتنمية الثروة الحيوانية، وتقليص الفجوة في أسعار اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني.

ويتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعي المصري بالمحافظة، في إطار حرص الدولة على تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي منها.

وذكرت المحافظة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه جرى توجيه وكيلي مديرية الزراعة والطب البيطري بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح المشروع، وتذليل العقبات أمام صغار المربين، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحياء وتطوير مشروع البتلو بالمحافظة، وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة، إضافة إلى تقديم الإرشادات الفنية لطرق التغذية والرعاية.

وأوضحت أن العديد من المشروعات التي يتم تطويرها تهدف لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، إضافة إلى تحسين السلالات وضبط الأسعار، وعدم الاستغلال، وذلك بالتنسيق مع الطب البيطري والزراعة، والبنك الزراعي المصري، لتمويل المشروعات.