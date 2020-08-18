الزراعة: وفرنا 37.5 مليون جنيه تمويلا جديدا لمشروع البتلو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الهدف من مشروع البتلو هو دعم فئة صغار المربين الذين يربون أقل من 10 رؤوس من الماشية، والهدف منه هو أن رؤوس البتلو كانت تذبح على وزن من 80 إلى 100 كيلو؛ وصدر قرار وزاري بمنع الذبح لأقل من 400 كيلو وبالتالي نوجه نصيحة للمربين بتربية هذه الرؤوس.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم توفير قروض ميسرة بسيطة لصغار المربين وبفائدة مبسطة للغاية، كما أن هناك تمويلا لشراء الرؤوس والتغذية اللازمة لهم، مؤكدا إلى أن مشروع البتلو يساعد في تحسين دخل صغار المزارعين ويساعد على خلق فرص جديدة لتوفير لحوم بكميات أكبر.

وتابع أنه كان هناك توجيهات كبيرة من وزير الزراعة السيد القصير بعدم الوقوف فقط عند تمويل الرؤوس الأبقار والجاموس وإنما نهتم أيضا بالرؤوس المحسنة وراثيا والقادرة على زيادة الإنتاج، وأنه تم تخصيص 37.5 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو.