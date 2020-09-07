7 شروط لحصول طلاب الثانوية العامة على منح الجامعات الخاصة

ينتظر الآلاف من خريجي الثانوية العامة من المتفوقين، خاصة ذوي الظروف الاجتماعية المتوسطة والصعبة، فرصة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة، بعد أن تبددت أحلامهم في الالتحاق بالكليات الحكومية بسبب ارتفاع شرائح الحدود الدنيا للكليات.

وكشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل المقرر عقده منتصف الشهر الجاري، المنح الدراسية بكليات الجامعات الخاصة للطلاب المتفوقين وفقًا للشروط والمعايير المتبعة كل عام، مضيفًا أن المجلس سيناقش النسب المقررة للمنح الدراسية، والتي قد تتراوح ما بين 5% إلى 10%، من إجمالي عدد الطلاب بكل كلية، ماعدا كليات الصيدلة وطب الأسنان.

ووفقًا لشروط المستحقين للمنح الأعوام الماضية، تستعرض "الوطن" أبرز شروط الحصول والتقدم للمنح الدراسية بالجامعات الخاصة:

1- يشترط أن يكون الطالب من المتفوقين، وحاصل على مجموع متميز في الثانوية العامة وأعلى من الحد الأدنى للالتحاق بالكلية المراد التقدم إليها بمنحة.

2- بحث اجتماعي موثق من الجهات الحكومية تفيد ببيان حالة الطالب الاجتماعية والمالية.

3- صور طبق الأصل للمستندات المطلوبة كشهادة الثانوية العامة، وشهادة الميلاد، وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره، ومفردات مرتب لولي الأمر، أو "برنت" تأميني للمعاش، وصورة شهادة الوفاة لولي أمر الطالب بالنسبة للطلاب "الأيتام".

4- أن يكون الطالب خريج مدرسة حكومية وليست خاصة أو دولية.

5- ألا يكون سبق وتقدم لأي جامعة خاصة للالتحاق بها بمصروفات، أو تقدم لأخذ منحة في أي جامعة مناظرة.

6- اجتياز اختبارات القبول المقررة لأخذ المنحة.

7- يشترط استمرارية التفوق أثناء السنوات الدراسية لمستفيدي المنح، وحال إخفاقه في الحفاظ على التميز، يتم معاملته في السنة التالية بمصروفات دراسية، وسداد قيمة المنحة أو إلغاء قيده بالجامعة.