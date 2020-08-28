"مصر تستطيع" يهدي 8 منح مجانية للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

قدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، 8 منح مجانية للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة كهدية لهم.

حيث قدم الدكتور حسين الملاحي، رئيس جامعة النهضة منحة للطالب أحمد زين، كما قدم الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، منحة لأحمد مدحت الأول في الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي.

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة للطالبة "رنا" منحة مجانية، كما قدم الدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر، منحة مجانية للطالبة "شيماء" للالتحاق بكلية العلاج الطبيعي.