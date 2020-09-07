الأزهر يوقع برتوكولا مع الطيران لتيسير رحلات المبعوثين

وقّع الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مع وفد وزارة الطيران، بروتوكول تعاون لتيسير رحلات جوية لمبعوثي الأزهر، والرحلات المتعلقة بالأزهر الشريف، اليوم في مقر المشيخة.

وأوضح الشيخ صالح، أنّ الأزهر يعمل في جو متناغم مع قطاعات الدولة كافة، لإظهار الجهود المبذولة في تطوير وخدمات أبناء مصر وضيوفها من العالم كله، مشيرا إلى أنّ التعاون يخدم أبناء الأزهر لتيسير الرحلات لهم خارج مصر وداخلها، لنشر رسالة الدين الإسلامي في ربوع العالم كافة.

من جانبهم، قدم وفد وزارة الطيران، الشكر للأزهر الشريف على الاتفاق والتعاون، موضحين أنّهم سعداء بتقديم خدماتهم للأزهر الشريف، الذي يخدم الدين الإسلامي في كل أنحاء العالم.