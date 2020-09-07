صدور العدد الجديد من "الكرازة".. والبابا يحدث الأقباط عن "الأحد قادم"

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صدور عدد جديد من مجلة الكرازة، في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) دون النسخة الورقية، نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحمل العدد الجديد، أيقونة قبطية يتوسطها السيد المسيح وبأركانها الأربعة صور لعدد من شهداء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمناسبة الاحتفال بالسنة القبطية الجديدة 1737.

وجاءت افتتاحية العدد للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان "الأحد.. قادم"، وهي العبارة التي كان يسجلها الشهداء الأقباط بدمائهم على جدران السجون في أيام الاضطهاد كما أشار البابا، وهي تعني الحياة السمائية وأنّ الموت هو ربح للحياة الدائمة.

وأوضح البابا أنّ تقويم الشهداء بدأ في عام 284م وهي السنة التي اعتلى فيها الامبراطور دقلديانوس عرش الامبراطورية الرومانية، وصار زمنه أشد عصور الاضطهاد للمسيحية والمسيحيين، وكان لمصر النصيب الأكبر في عدد الشهداء.

وأكد البابا "أننا بحاجة هذه الأيام لجرعات من نفسية الشهداء حاملي الفرح والأمل والرجاء لمواجهة الهلع والقلق الذي أصاب العالم".

أما عن المقالات فكتب الأنبا متاؤس عن اقتناء الضمير الصالح بعنوان "شعار جميل"، وعن "علامات قبل المجىء الثاني"، جاء مقال الأنبا رافائيل تحت ذات العنوان، بينما تأمل الأنبا مارتيروس في تأكيد الفنان المسيحي على دوام بتولية السيدة العذراء عند رسم أيقوناتها.

من جهة أخرى وبناء على توجيهات البابا، تقدم المجلة في كل مرة أحد النماذج الناجحة المشرفة التي تخدم المجتمع تحت عنوان "أقباط في لوحة الشرف"، وفي هذا العدد حوار مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

كما تواصل المجلة نشر صور وبيانات أوائل الثانوية العامة بمختلف الإيبارشيات، إضافة للعديد من المقالات والموضوعات، لكوكبة من الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أنّ مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.