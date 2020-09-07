"الأورمان" تسلم 401 كشكا للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن تسليم 401 كشكا للمستفيدين من الأرامل ومعدومي الدخل بالقرى الأكثر احتياجا في محافظة سوهاج، شاملة البضاعة والكهرباء، بالتعاون والتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح شعبان أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في كافة قرى ونجوع ومراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تماما دون أن يتكلف المستفيد أي مبالغ على الإطلاق.

وأشار شعبان إلى أن جمعية الأورمان قدمت 6561 كشكا على مدار الأعوام السابقة بمحافظات الجمهورية المختلفة، وأن الجمعية سبق لها تنفيذ عددا كبيرا من المشروعات الخيرية بمحافظة أسوان، بجانب تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.

وتطرق رئيس جمعية الأورمان للحديث عن مساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين، في رمضان وفصل الشتاء وعيد الأضحى.

واختتم شعبان أن الجمعية مستمرة خلال عام 2020 في خططها لتنفيذ مبادرتها الإنسانية وتقديم مساعدتها الموسمية للأسر غير القادرة.