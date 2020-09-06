لمجابهة "كورونا".. 73 جهازا طبيا من "الأورمان" لحميات الأقصر

شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الأحد، فعاليات تسليم مجموعة من الأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية، مقدمة من جمعية "الأورمان" إلى مستشفى الحميات بالأقصر، لتعزيز المنظومة الصحية في مواجهة فيروس "كورونا".

شملت الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلى مستشفى حميات الأقصر، 10 أجهزة قياس نسبة الأكسجين، و30 جهازا لقياس درجة الحرارة عن بعد، و30 سماعة طبية، وجهازا لفصل عينات.

حضر فعاليات التسليم كل من نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر خيري، ومدير مشروعات جمعية "الأورمان" بالأقصر، العميد إبراهيم كمال، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر، الدكتور طاهر أيوب، ووكيل وزارة التضامن بالمحافظة، صبري محمد، والدكتور هاني حسين، مدير مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر، والدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى الحميات بالأقصر.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطة الدولة لمجابهة تداعيات فيروس "كورونا"، موجهاً التحية للأطقم الطبية على الجهد المبذول في مواجهة الفيروس خلال الفترة الماضية.