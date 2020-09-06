"الأورمان" تجري 809 عمليات عيون في مطروح

أجرت جمعية الأورمان في محافظة مطروح، الكشف الطبي على 1124 مريضا.

كما أجرت 809 عمليات جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وتسليم 325 نظارة طبية وصرف العلاج الدوائي بالمجان.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

وقال، اليوم، اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن الأورمان توقع الكشف الطبي، وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة "الحمام، والضبعة، ومرسى مطروح، وسيدي براني، وسيوة، والسلوم".

ولفت إلى أن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة مطروح بالقرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً، وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر.

وأضاف شعبان، أن "الأورمان" أسهمت في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس، استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين.